ا ف ب: توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في دمشق

أوقفت السلطات السورية الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" ثلاثة مصادر في الفصيل الفلسطيني، ويأتي توقيف ناجي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها في دمشق، من دون توضيح الاتهامات.

وذكر قيادي في "القيادة العامة" لـ "فرانس برس"، إنه "جرى اعتقال الأمين العام للجبهة طلال ناجي السبت في دمشق"، وهو ما أكده مسؤول ثانٍ.

بدوره، أوضح مصدر ثالث من الفصيل الذي تتخذ قيادته من دمشق مقرا، "طُلب ناجي صباح السبت لمراجعة أحد الفروع الأمنية، من دون أن يعود أدراجه. تم توقيفه على الأغلب".

وأكد القيادي أن الفصيل أجرى "اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في حركة حماس خالد مشعل لطلب تدخلهم العاجل مع دمشق".

وانتخب ناجي أمينا عاما في تموز 2021، بعيد وفاة أحمد جبريل الذي أنشأ "القيادة العامة" في العام 1968 إثر انشقاقه عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.