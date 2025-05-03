المسيرة: هجوم أميركي استهدف بـ6 غارات مديرية مدغل بمحافظة مأرب وسط اليمن

افادت قناة "المسيرة"، عن "هجوم اميركي استهدف بـ6 غارات مديرية مدغل بمحافظة مأرب وسط اليمن". كما افادت عن "هجوم استهدف بغارتين جزيرة كمران وبغارة مديرية الصليف الحديدة غربي اليمن".

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