حماس نشرت فيديو يظهر اسيرا اسرائيليا جريحا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يظهر اسيرا إسرائيليا جريحا محتجزا في قطاع غزة. وفي هذا المقطع المصور الذي تتجاوز مدته أربع دقائق يظهر رجل ممدد وقد لف رأسه وذراعه اليسرى بضمادات مع بقع بنية عليها. ويتحدث الرجل بالعبرية قائلا إنه "السجين الرقم 24"، ملمحا الى أنه أصيب في قصف إسرائيلي. ويشير كذلك الى احتفال اسرائيل قريبا بذكرى قيام دولتها، ما يوحي أن الفيديو تم تصويره قبيل الأول من ايار.

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