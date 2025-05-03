نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حول إجراء بنيامين نتانياهو "محادثات مكثفة" بشأن إيران مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض. واوضح مكتب نتانياهو أنه "خلافا لما نشر في "واشنطن بوست" فإن رئيس الحكومة نتانياهو لم يجر محادثات مكثفة مع مايك والتز بشأن إيران"، مضيفا أن "نتانياهو عقد لقاء مع والتز ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في بيت الضيافة في شباط، قبل لقائه بالرئيس ترامب في البيت الأبيض".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو ردا على تقارير عن تنسيقه مع مايك والتز بشأن إيران: نتانياهو التقى والتز ولم يتحدثا عن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.