"واشنطن بوست": قرار ترامب بإقالة والتز كان نتيجة لتراكم زلاته وعثراته

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن "قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز كان نتيجة لتراكم زلاته وعثراته ما سبب الإحباط لدى رئيس البلاد تجاهه.

واشارت الى أن "مصير والتز حُسم بسبب إدراجه صحفيا في دردشة جماعية حساسة على تطبيق "سيغنال" في اذار الماضي، لكنه كان يتصادم مع كبار المسؤولين الآخرين منذ بداية الإدارة، بما في ذلك الخلاف حول ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، كما قال كبار المسؤولين وبعض مستشاري ترامب يوم الجمعة".

ولفتت الصحيفة الى ان "هذا الحادث دفع بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض للتساؤل عن الحاجة إلى مجلس أمن قومي تقليدي، والرضا بترك وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي عينه ترامب بديلا موقتا لوالتز، في دور موقت لفترة طويلة، وهو قرار من المرجح أن يقلل من دور مؤسسة كان لها دور قوي في تشكيل السياسة الخارجية للرئاسات الحديثة. كما أن هذا القرار يهمش شخصية رئيسية في البيت الأبيض لها سجل طويل في تفضيل التدخل العسكري".

ويوم الخميس الماضي، أعلن ترامب إقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايك والتز، وترشيحه لمنصب سفير البلاد لدى الأمم المتحدة. ولم يقدم ترامب أي تفسير لقراره، لكن والتز يتعرض لانتقادات قاسية منذ فضيحة تطبيق "سيغنال".