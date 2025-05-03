رئيسة البرلمان الألماني: صوت الكنيسة خافت أكثر من اللازم في بعض القضايا الكبرى ذات البعد الوجودي

عبّرت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر عن "اعتقادها بأن صوت الكنيسة خافت أكثر من اللازم في بعض القضايا الكبرى ذات البعد الوجودي".

واشارت في مؤتمر الكنيسة الألمانية الإنجيلية (البروتستانتية) في هانوفر، الى ان "يجب أن تتخذ الكنيسة موقفا من القضايا اليومية، لكنها يجب أن تكون أكثر حضورا بعض الشيء".

وكانت كلوكنر قد أثارت الجدل في منتصف نيسان 2025 عندما قالت "إن الكنيسة تعرض نفسها لخطر أن تصبح سطحية إذا واصلت اتخاذ مواقف بشأن القضايا اليومية الآنية، ولم تعد تركز على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحياة والموت".