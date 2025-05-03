عبّرت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر عن "اعتقادها بأن صوت الكنيسة خافت أكثر من اللازم في بعض القضايا الكبرى ذات البعد الوجودي".
واشارت في مؤتمر الكنيسة الألمانية الإنجيلية (البروتستانتية) في هانوفر، الى ان "يجب أن تتخذ الكنيسة موقفا من القضايا اليومية، لكنها يجب أن تكون أكثر حضورا بعض الشيء".
وكانت كلوكنر قد أثارت الجدل في منتصف نيسان 2025 عندما قالت "إن الكنيسة تعرض نفسها لخطر أن تصبح سطحية إذا واصلت اتخاذ مواقف بشأن القضايا اليومية الآنية، ولم تعد تركز على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحياة والموت".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة البرلمان الألماني: صوت الكنيسة خافت أكثر من اللازم في بعض القضايا الكبرى ذات البعد الوجودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.