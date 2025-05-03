شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: قانون العمل الجديد ينصف العامل وشهادة ميلاد للجمهورية الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لـ حزب الجبهة الوطنية"، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال شكلت لحظة فارقة أعادت وضع العمل في قلب مشروع الدولة، ليس كوسيلة للبقاء فحسب، بل كقيمة مركزية لبناء المستقبل.

وأضاف زكريا ، في بيان له، أن الرئيس لم يتحدث عن العامل باعتباره فردًا، بل بوصفه كيانًا اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، شريكًا أصيلًا في تحقيق الاستقرار والتنمية، وهو ما بدا جليًا في الرسائل التي حملتها كلمته، من توقيع قانون العمل الجديد، إلى توجيهات الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وفتح أسواق عمل خارجية، والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح أحمد سمير زكريا، أن قانون العمل الجديد وثيقة إنصاف للعامل وشهادة ميلاد للجمهورية الإنتاجية، وتوقيع الرئيس عليه لحظة تاريخية في مسار الإصلاح الاجتماعي.

كما أوضح أن كلمة الرئيس حملت تأكيدًا غير مباشر على أن الاقتصاد لا يصنعه رأس المال وحده، بل تصنعه الإرادة، والخطة، والشريك المنتج، مشيرًا إلى أن إشراك العمال في هذا التصور التنموي الشامل يفتح الباب أمام مرحلة أكثر عدالة واستقرارًا.

وأكد زكريا أن عيد العمال هذا العام لم يكن مناسبة تقليدية، بل محطة تؤرخ لانتقال الدولة من سياسة “توفير الفرصة” إلى “صناعة الكفاءة”، ومن رعاية الحاضر إلى تجهيز الإنسان لمستقبل تنافسي حقيقي، مشدداً على “الدولة العصرية تُبنى على عقد جديد بين العامل والدولة، وترتكز على التمكين الحقيقي لكل الكفاءات وهذا ما فعله الرئيس اليوم”.