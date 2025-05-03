لافروف دعا إلى تسوية الخلافات في العلاقات الهندية الباكستانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثة مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى "تسوية الخلافات في العلاقات الهندية الباكستانية". وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "لافروف بحث مع وزير الخارجية الهندي تفاقم العلاقات بين الهند وباكستان، ودعا إلى تسوية الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

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