مبعوث الأمم المتحدة يحضّ إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا

حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا، منددا بانتهاكاتها المتواصلة لسيادة البلاد، غداة شنها أكثر من عشرين غارة على مناطق عدة بينها دمشق.
ودان بيدرسون في تصريح له، بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وإلى أن تمتنع إسرائيل عن تعريض المدنيين السوريين للخطر.
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