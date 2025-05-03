توافق في بقاعصفرين ـ الضنية على مجلس بلدي

تم التوافق في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية على مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، خلال اجتماع موسع عقدته فاعليات البلدة، بحيث يترأس المجلس البلدي خالد بدرة في أول 3 سنوات ثم بركات طالب في 3 سنوات أخرى، والتوافق على عمّار صبرة نائباً للرئيس.

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