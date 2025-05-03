"حزب الله" دان العدوان الاسرائيلي على سوريا: محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية

دان "حزب الله" "العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".

واكد ان "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة"، معبّرا عن "ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة"، داعيا "المجتمع الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها وسيادتها وأمنها".

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السبت 03-05- 2025

05 ذو القعدة 1446 هـ