اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المواقف المتطرفة والخطابات الاستفزازية للولايات المتحدة تقوض فرص النجاح في المفاوضات النووية. وذكر في بيان، بانه "بصورة مبدئية أتجنب تقديم الاستدلالات حول العناصر الرئيسية للتفاوض من خلال وسائل الإعلام". واستطرد: "لكن ما أريد أن أقوله هو أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، إيران كواحدة من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي".
ولفت غراقجي الى ان "هناك العديد من أعضاء المعاهدة يمارسون عملية تخصيب اليورانيوم مع رفضهم للأسلحة النووية تماما، النادي يضم العديد من الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الجنوبية، فضلا عن إيران". وذكر أن اتخاذ المواقف القصوى وإطلاق التصريحات الاستفزازية لن يؤديا سوى إلى تدمير فرص النجاح. وختم قائلا "هناك اتفاق موثوق ومستدام في متناول اليد، والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: هناك اتفاق نووي موثوق ومستدام في متناول اليد والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.