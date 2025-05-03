شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: توقيع الرئيس على إصدار "قانون العمل الجديد" خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي الاحتفاء بعيد العمال كل عام، وذلك تقديرا لجهودهم العظيم على مر التاريخ، وما يقدمونه من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، لا سيما في المشروعات القومية الكبري التي تغطي كل محافظات الجمهورية علي مدار السنوات العشرة الماضية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن عمال مصر هم قاطرة التنمية والتعمير والبناء والسند الحقيقى للدولة المصرية الحديثة، لذا جاء إحتفال القيادة السياسية الرشيدة بهذا اليوم، تعبيراً عن عظيم تقدير الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً لكل يد تبني وتزرع الخير في كافة ربوع الوطن.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي إن إحتفال الرئيس السيسي بعيد العمال من أحد القلاع الصناعية المصرية، شركة السويس للصلب بمدينة السويس، أحد الصروح الصناعيـة الجديدة تضيف للاقتصاد الوطني وللصناعة المصرية، مؤكداً علي اتجاه الدولة خلال المرحلة الحالية للاعتماد على قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، وهو ما يشجع المستثمرين على اتخاذ خطوات جادة لدعم مثل تلك التوجهات السياسية الرشيدة.

وأعرب النائب اللواء أحمد العوضي، عن سعادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توقيع سيادته على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، ويضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، وتمثل خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة .

وأكد رئيس دفاع النواب، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم، والتي تضمنت، العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، فضلا عن تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها، قائلا: "تلك القرارات رسالة واضحة، تجسد تقدير الرئيس السيسي العميق لعمال مصر وعملهم ودورهم فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية الوطنية"، وكل عام ومصرنا الغالية قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين.