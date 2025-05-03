شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الوعى: كلمة الرئيس باحتفالية عيد العمال انطلاقة للبناء بسواعد المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته احتفال عيد العمال بشركة السويس للصلب، جاءت لترسم ملامح المرحلة المقبلة والاعتراف بحق العمال وتقدير الدولة لدورهم في العملية التنموية والتأكيد على أنهم سواعد الدولة نحو البناء والتطوير في الجمهورية الجديدة

وأكد زيدان، في بيان له، أن إعلان الرئيس تصديقه على مشروع قانون العمل الجديد، شهادة ميلاد جديدة لعمال مصر وانطلاقة حقيقية نحو بيئة عمل مؤمنه دون تعسف أو اقتصاص من حقوق العمال بها، مشيراً إلى أن التشريع الجديد حمل العديد من المزايا والضمانات التي تضمن للعمال مزيد من الاستقرار المهني والاجتماعي.

ولفت زيدان، أن تنفيذ مبادرات لتأهيل العمال وتنمية مهاراتهم في سوق العمل، يعد خطوة استراتيجية تستشرف المستقبل وتستجيب لمتغيرات السوق ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الحديثة يعني سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويُعد ضمانًا لتقليص معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح نائب رئيس الوعي، أن توجيه الرئيس بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ستكون بمثابة العين الساهرة على حسن تنفيذ الرؤية، وستضمن ألا تبقى الخطط حبيسة الأدراج، كما إنها حلقة الوصل بين القرار السياسي والتنفيذ الواقعي، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويضمن تناسق السياسات مع مستجدات الواقع الاقتصادي.

وأضاف زيدان، أن إعلان الرئيس توجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي واسع حوله، يعكس رغبة الدولة في إدماج جميع فئات العمل، بما فيها غير الرسمية، ضمن المنظومة القانونية التي تكفل الحقوق وتنظم الواجبات، قائلا: انتصار للعدالة الاجتماعية، وإشعار لفئات ظلت مهمشة أن الدولة باتت تراها وتوليها حقها من الحماية والرعاية.