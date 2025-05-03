الكرملين: هدف هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا في نيسان هو اختبار استعداد كييف للسلام

اشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الى أنّ "الهدنة التي اقترحتها من الثامن إلى العاشر من أيار، تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام"، وذلك بعدما اعتبرت أوكرانيا أنّ مدّة هذه الهدنة قصيرة للغاية لإجراء مفاوضات جادة.

وقال بيسكوف إنّ "هدف هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا في نيسان، وكذلك المبادرة الحالية لإعلان هدنة خلال احتفالات الثامن والتاسع والعاشر من أيار، هو اختبار استعداد كييف لإيجاد طريق نحو سلام دائم طويل الأمد".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة في شرق أوكرانيا تزامنًا مع عيد الفصح.

وقال بوتين: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية"، موضحًا أنّ "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات، وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا".