رئيس الوزراء الأسترالي اعلن فوزه بالانتخابات العامة وتعهد بقيادة البلاد بفترة صعبة من عدم اليقين العالمي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي "فوزه في الانتخابات العامة"، متعهدا بـ"قيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي". وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني "شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض".

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