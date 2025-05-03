رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تقديم استقالته. وذكر في بيان، أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

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