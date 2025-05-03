أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف أوبك بلاس ، زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران رغم خطر تراجع الأسعار المنخفضة أصلا. واشارت في بيان، الى أن "السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف ستقوم بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران، كما هو المستوى خلال شهر أيار"، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا.

كانت هذه تفاصيل خبر 8 دول في أوبك+ اعلنت عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.