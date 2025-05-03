أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو".
وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتانياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان.
ومن المقرر أن يزور نتانياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 أيار الجاري، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب اردوغان: تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة نتانياهو المتوجهة لأذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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