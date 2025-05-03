نادي الصحافة دعا القضاء إلى نفض الغبار عن كل القضايا التي لها علاقة بالإعتداء على حرية الصحافة

اشار نادي الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة الى ان "لا تزال حرية الصحافة في لبنان محور تساؤلات لجهة مدى حماية الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من الإعتداءات التي تطاولهم والتي وصلت في مراحل سابقة إلى حد الإغتيال، كما أن عددا لا بأس به من الزميلات والزملاء تعرض لإعتداءات جسدية وشتم وتجريح. واللافت أن هذه الممارسات المتكررة لم تكن يوما محور ملاحقة أمنية وقضائية، ما شجع أصحاب هذه الجرائم والممارسات على تكرارها باعتبار أن لا رادع ولا حسيب ولا رقيب".

واكد أن "ضمان مسألة حرية الصحافة ليست فقط قانونا وتجمعات ونقابات، بل هو ممارسة مبنية على اقتناع يفترض أن يكون موجودا لدى جميع المكونات اللبنانية بأن حرية الصحافة هي واحدة من المعايير الأساسية لقيام الأوطان والدول، وأن من يعمل بعكس ذلك فهو سعى ويسعى إلى تقويض هذه الحرية وبالتالي خنق الرأي العام وتضليله".

ودعا السلطات اللبنانية على مختلف المستويات، إلى "ضمان حرية الصحافة واعتبارها واحدة من الركائز التي يتم العمل عليها اليوم من أجل قيام الدولة ونهوض الوطن كالإصلاح وحصرية السلاح". كما دعا "القضاء إلى نفض الغبار عن كل القضايا التي لها علاقة بالإعتداء على حرية الصحافة وكشف المتورطين والمحرضين ومحاسبتهم".