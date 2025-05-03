وزير الصحة زار مفتي طرابلس: ضرورة دعم المستشفيات الحكومية وهو ما سيكون محور اهتمام الخطوات المقبلة

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وزير الصحة ركان ناصر الدين على رأس وفد من مسؤولين في الوزارة، حيث تم التباحث في عدد من الملفات الصحية الهامة وواقع القطاع الصحي في طرابلس والشمال.

واكد ناصر الدين ان "طرابلس مدينة غالية ولها رمزية كبيرة في الوطن، وهي بحاجة كبيرة لرعاية الدولة. زيارتنا للمفتي هي لأخذ البركة في دخولنا إلى طرابلس"، لافتا الى أن "جولتهم الميدانية لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية تهدف إلى الاطلاع على واقع الخدمات الصحية"، مشددا على "ضرورة دعم المستشفيات الحكومية، وهو ما سيكون محور اهتمام الزيارة والخطوات المقبلة".

من جهته، رحب المفتي إمام بالوزير ناصر الدين، مشيدا بـ"مسيرته المشرقة"، وخص بالذكر جهوده في قطاع الصحة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس واهتماماتهم. وأشار إلى "أهمية الخطوات التي بدأها وزير الصحة السابق فراس أبيض"، مؤكدا أن "العمل المتواصل في هذا القطاع يساهم في تخفيف معاناة المواطنين".

كما دعا المفتي إمام إلى "تكامل الجهود والتعاون بين جميع الجهات لما فيه خير الوطن وصيانته".

كما زار وزير الصحه مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة ورئيس مصلحة الصحة سعد الله صابونة، ومستشاريه واطباء الاقضية الشمالية خلال جولته في طرابلس وانتقل الى المستشفى في منطقة القبة.

استهل ناصر الدين زيارته بتفقد ورشة بناء مبنى الرعاية الصحية الأولية وجناح الطوارئ القيد الانشاء ومركز التشخيص الشعاعي الحديث ومركز غسيل الكلي وقسم عناية حديثي الولادة وعناية الاطفال وقسم تمييل قسطرة القلب وقسم العلاج بالاشعة النووية وسائر الاقسام في المستشفى.

واكد الوزير ناصر الدين ان "مستشفى طرابلس الحكومي نموذج يحتذى به وسنواصل دعمه وتطوير القطاع الصحي"، مشيرا الى أن "الهدف من هذه الجولة هو الاطلاع مباشرة على أوضاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والتواصل مع العاملين فيها لتقييم الاحتياجات والإنجازات". وقال: "يسرني أن أقف اليوم بينكم، لا سيما في مستشفى طرابلس الحكومي، هذه المؤسسة النموذجية التي أثبتت نجاحها بفضل إدارتها الرشيدة والمتميزة. تمنيت لو يُعمَّم هذا النموذج الناجح على سائر المستشفيات الحكومية في لبنان، لأن نجاح أي مستشفى يرتكز أولًا وأخيرًا على حسن الإدارة، وهذه الإدارة تشكل بالفعل قدوة يحتذى بها".

وأضاف: "على الصعيد التقني، يقدم مستشفى طرابلس الحكومي خدمات طبية أساسية لشريحة واسعة من المواطنين في الشمال، وقد قمنا اليوم بتفقد مختلف أقسامه واطلعنا على مستوى العمل فيه، وكان لافتًا التطور النوعي الذي حققته المستشفى خلال السنوات الماضية".