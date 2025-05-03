"النشرة": "المردة" جهّز لائحة زغرتا البلدية... ومعوّض مُربك!

اظهر تيار "المردة" جهوزيته الكاملة للانتخابات البلدية، بعدما قام بتأليف لائحة مكتملة في زغرتا، يرأسها بيارو الدويهي، إضافة إلى ترشيح ١٣ مختاراً ايضاً. وعلمت "النشرة" ان النائب ميشال معوّض لم يستطع تجهيز لائحة منافسة للائحة المردة لغاية الآن، "نتيجة ارباك ووجود تناقضات تسود في صفوف المشرفين على تأليف لائحة برعايته". وتضيف المعلومات ان "معوض ينتظر ولادة لائحة، من اجل تبني دعمها تحت عنوان العائلات".

ورغم عنوانها الانمائي، الاّ ان انتخابات بلدية زغرتا تشير إلى قياس المزاج الشعبي والرمزية السياسية، خصوصاً ان معوّض كان القى خطابه في جلسة الثقة النيابية للحكومة، وتوعّد فيها "بمحاربة المافيا والميليشيا في صناديق الاقتراع".