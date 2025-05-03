استكمال التحضيرات للانتخابات البلدية في المتن الشمالي بظل تسيير دوريات أمنية

استُكملت التّحضيرات الإداريّة واللّوجستيّة للانتخابات البلديّة والاختياريّة في قضاء المتن الشّمالي، وتسلّم رؤساء الأقلام والكَتبة صباحًا صناديق الاقتراع ومستلزمات العمليّة الانتخابيّة، من لوائح شطب وحبر وقرطاسيّة في قائمقامية المتن في الجديدة، بإشراف القائمقام مارلين حداد.
وانطلق رؤساء الأقلام والكَتبة بمواكبة أمنيّة إلى مراكز الاقتراع في القرى والبلدات المتنيّة كافّة، فيما تعمل القوى الأمنيّة على تسيير دوريّات على الطّرق الرّئيسيّة وفي محيط المراكز، علمًا بأنّه فازت 13 بلديّة في القضاء بالتّزكية.
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