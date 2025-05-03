تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيّون منذ ساعات الفجر الأولى وبإشراف قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري، صناديق الاقتراع من القائمقامية، وبمواكبة من الأجهزة الأمنيّة لضمان سلامة العمليّة. وشملت الصّناديق المستلزمات الضّروريّة من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستيّة، وقد تمّ نقلها إلى مراكز الاقتراع في البلدات السّاحليّة والجرديّة من القضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء الأقلام في جبيل تسلموا صناديق الاقتراع من القائمقامية بمواكبة أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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