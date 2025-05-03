توجّه العلامة السيّد علي فضل الله، بالدّعوة إلى النّاخبين في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، أن "يكون اختيارهم مبنيًّا على وعي ومسؤوليّة، وأن يضعوا أصواتهم في الموقع الصّحيح الّذي يعذرون فيه أمام الله أوّلًا، وأمام وطنهم من خلال التّصويت للّذين يملكون الكفاءة ونظافة الكف، ويملكون رؤية واقعيّة ترتقي بقراهم ومدنهم؛ بدلًا من الاقتراع المبني على منطق عاطفي أو عصبوي أو عائلي أو حسابات خاصّة".
وأكّد في تصريح، أنّ "مناطقنا بحاجة إلى الكثير من العمل الجاد والأشخاص القادرين على تحمّل هذه المسؤوليّة، والنّهوض بواقعهم".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله للناخبين بالانتخابات البلدية والاختيارية: ضعوا أصواتكم بالموقع الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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