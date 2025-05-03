صلاة الغائب عن أرواح "ضحايا الدفاع عن النفس بسوريا" بدعوة من الهيئة الروحية للموحدين الدروز

أُقيمت صلاة الغائب عن أرواح ضحايا "الدّفاع عن النفس والأرض والعرض والكرامة، الّذين سقطوا في أحداث جبل العرب وجرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا"، في حرم المقام الشّريف- في بلدة شارون، بدعوة من الهيئة الرّوحيّة لطائفة الموحّدين المسلمين الدّروز.
شارك في الصّلاة، عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب أكرم شهيب، النّائب مارك ضو، الشّيخ عماد فرج ممثّلًا شيخ عقل طائفة الموحدّين الدّروز سامي أبي المنى، رئيس حزب "التّوحيد العربي" وئام وهاب، عدد من أعضاء الهيئة الرّوحيّة، القياديان في الحزب "التّقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان وعصام الصايغ ووكيل داخليّة الجرد جنبلاط غريزي، رؤساء بلديات، ووفود من مختلف مناطق الجبل وراشيا وحاصبيا.
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