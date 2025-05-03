توزُع رؤساء الأقلام على مراكز الاقتراع بقضاء عاليه والجيش يسيّر دوريات بالمنطقة

توزّع رؤساء الأقلام ومساعدوهم على مراكز الاقتراع في بلدات وقرى قضاء عاليه. كما اكتمل انتشار عناصر الجيش اللّبناني وقوى الأمن الداخلي خارج المراكز، فيما يسيّر الجيش دوريّات في مناطق القضاء، ويقيم نقاطًا ثابتةً عند بعض المفترقات ومحاور الطرق.

وكان رؤساء الأقلام قد تسلّموا قبل الظّهر صناديق الاقتراع ومستلزمات العمليّة الانتخابيّة في سراي عاليه، بإشراف القائمقام بدر زيدان.