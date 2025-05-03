شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: احتفالية عيد العمال تؤكد مكانة العمل والإنتاج لدى القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، الذي أقيم اليوم بمدينة السويس، مؤكداً أنها عكست بصدق تقدير الدولة العميق لدور العمال في بناء الوطن، ورسّخت أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد المصريين وإخلاصهم.

وقال الشهابي، في بيان له، إن مضامين كلمة الرئيس أبرزت اعتزاز القيادة السياسية بالعمال باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية وتحقيق النهضة الاقتصادية، مشيراً إلى أن اختيار مدينة السويس، وأحد صروحها الصناعية الكبرى، لإقامة الاحتفال يحمل دلالة رمزية قوية تؤكد مكانة العمل والإنتاج في رؤية الدولة للمستقبل.

وثمّن رئيس حزب الجيل إعلان الرئيس السيسي توقيعه على قانون العمل الجديد، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية نحو ترسيخ الحقوق العمالية، وتهيئة بيئة عمل آمنة وعادلة تتماشى مع المعايير الدولية، وتحقق الاستقرار الوظيفي.

كما رحب الشهابي بتوجيهات الرئيس للحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع برامج التأهيل لسوق العمل، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية، معتبراً هذه الخطوات بمثابة رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية في ظل متغيرات العصر.

وأكد ناجي الشهابي دعم حزب الجيل الكامل لهذه التوجهات الوطنية، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعظم الاستفادة من الطاقات البشرية، ويجعل من العمل المنتج ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.