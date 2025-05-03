مقتل 7 أشخاص في حادث مرور مروع قرب متنزه يلوستون بولاية أيداهو الأميركية

قُتل 7 أشخاص، بينهم 6 سياح، في حادث مرور مروع بين حافلة سياحية وشاحنة صغيرة قرب متنزه يلوستون الوطني بولاية أيداهو الأميركية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن "الحادث وقع مساء الخميس على بعد 25 كيلومترا من المتنزه، ما أسفر أيضا عن إصابة 8 آخرين نقلوا إلى المستشفيات، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الكارثة".

يذكر أن الطريق المؤدي إلى المتنزه السياحي الشهير يعتبر من الطرق الخطرة بسبب كثافة الحركة المرورية.