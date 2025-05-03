توقّعت هيئة الإذاعة الأسترالية، بأن "حزب العمال الأسترالي اليساري فاز بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في الانتخابات العامة استنادا إلى النتائج الأولية". وقال محلل الانتخابات في الهيئة أنتوني غرين "سيشكل حزب العمال الحكومة في البرلمان القادم".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإذاعة الأسترالية: حزب العمال الأسترالي اليساري فاز بالانتخابات العامة استنادا للنتائج الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.