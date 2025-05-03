مدفيديف: كييف قد لا ترى النور في 10 ايار إذا حاولت مهاجمة موسكو في عيد النصر

توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، نظام كييف بـ"عواقب وخيمة جدا إذا حاول مهاجمة موسكو خلال احتفالات عيد النصر يوم 9 ايار الجاري".

واشار مدفيديف الى أن "التهديدات المبطنة التي أطلقها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إمكانية توجيه ضربات إلى موسكو في يوم النصر هي مجرد استفزازات".

وأكد أنه "لو وقعت هجمات من هذا القبيل في التاسع من ايار، فقد لا ترى كييف النور في يوم 10 ايار التالي"، مضيفا ان "هذا الأحمق الأخضر صاحب اللحية الكثة يقول إنه يرفض اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدنة لمدة ثلاثة أيام في التاسع من ايار، ولا يستطيع ضمان سلامة قادة العالم في موسكو. ومن ينتظر ضماناته؟ كلامه كله مجرد استفزاز لفظي، لا أكثر".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ "موسكو مسؤولة عن سلامة قادة العالم الذين سيزورون روسيا لحضور احتفالات يوم النصر في ذكرى الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار".

واشار زيلينسكي في تصريح لعدد من الصحافيين، الى اننا "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثمّ تتهمنا" بالوقوف وراءها.

وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو "لا يمكننا تحمّل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".