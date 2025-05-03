ترامب: رفض المحاكم الأميركية مساعدة الإدارة الرئاسية بترحيل المهاجرين يتعارض مع أفكار مؤسسي اميركا

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "رفض المحاكم الأميركية مساعدة الإدارة الرئاسية في ترحيل المهاجرين يتعارض مع أفكار مؤسسي الولايات المتحدة".

وسأل "كيف يمكن أن يرفض القضاة السماح لسلطات الولايات المتحدة بترحيل المجرمين، بمن فيهم القتلة، من بلادنا إلى حيث أتوا؟ إذا كان هذا يحدث، فيمكن القول إن نهاية أميركا كما نعرفها قد حلت فعلا. سيتعين على الأميركيين أن يعتادوا على حياة مختلفة تماما، مليئة بالجرائم. لم يكن ذلك ما قصده المؤسسون!".

يشار الى ان منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني، دعا ترامب مرات كثيرة إلى تطبيق سياسات هجرة أكثر صرامة.

وقال ترامب إنه ينوي تنفيذ أكبر عملية ترحيل ضد المهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة.