الجيش الإسرائيلي: ننتشر بجنوب سوريا وتم إجلاء 5 سوريين دروز لتلقي العلاج بإسرائيل

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ "اللّيلة الماضية، تمّ إجلاء خمسة مواطنين سوريّين من أبناء الطّائفة الدّرزيّة، لتلقّي العلاج الطبّي داخل إسرائيل، حيث تمّ نقلهم إلى المركز الطبّي زيف في تسفات (صفد)، بعد إصابتهم داخل ​سوريا​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "قوّات الجيش تنتشر في منطقة جنوب سوريا، وتبقى مستعدّةً لمنع دخول قوّات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدّرزيّة"، مشدّدًا على أنّ "الجيش يواصل متابعة التّطوّرات، ويبقى في حالة جاهزيّة للدّفاع والتّعامل مع سيناريوهات مختلفة".

وكان قد ادّعى أدرعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "الجيش أغار اللّيلة الماضية، من خلال طائرات حربيّة، على موقع عسكري ومدافع ضدّ طائرات وبنية تحتيّة لصواريخ أرض- جو في ​سوريا​".