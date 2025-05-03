خفر السواحل الصيني يأمر طائرة يابانية بالابتعاد عن سلسلة جزر متنازع عليها

أعلنت قوات خفر السواحل الصيني إنها اتخذت إجراءات سيطرة ضرورية لتحذير طائرة مدنية يابانية كانت تحلق بالقرب من سلسلة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي اليوم السبت.
وأرسلت سفن خفر السواحل طائرات هليكوبتر "لتحذير وإبعاد" الطائرة قبل ظهر اليوم بالقرب من الجزر المتنازع عليها، والتي تطلق عليها طوكيو اسم سينكاكو وتطلق عليها بكين اسم دياويو.
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