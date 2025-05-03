فوز حسن عمرو بمركز المختار في بلدة المعيصرة

فاز المرشّح حسن عمرو بمركز المختار في بلدة المعيصرة، بعد عزوف المرشّح عوداي عمرو عن ترشّحه، إفساحًا في المجال أمام التّوافق الأهلي.

وتوجّه العمل البلدي لـ"حزب الله" في منطقة جبل لبنان والشّمال، بالشّكر إلى المختار عوداي عمرو على "جهوده الّتي بُذلت طيلة فترة خدمته لأهل البلدة، وتعاونه مع فاعليّات البلدة لتجنيب المعيصرة الانتخابات"، متمنّيًا للمختار حسن عمرو التّوفيق في مهمّته لخدمة أهالي البلدة.