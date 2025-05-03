قوى الأمن عممت صورة أفراد عصابة لسرقة الحسابات المصرفية وتحويل الأموال بطرق احتيالية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "على إثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين ​لبنان​ وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور؛ توصّلوا إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخَي 25 و28 نيسان 2025، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من: "ح. ب." (مواليد عام 1995، لبناني)، "أ. ظ." (مواليد عام 1984، لبناني)، و"ع. م." (مواليد عام 2000، لبناني)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هويّة لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات".

ولفتت إلى أنّ "أفراد الشّبكة الموجودين خارج لبنان -سارقوا حسابات البطاقات المصرفيّة- يقومون بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئويّة متفاوِتة لكلٍّ منهم، والّتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة؛ من خلال شراء عملات رقميّة بها".

كما أشارت إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشّهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرّقم: 290881-01؛ تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".