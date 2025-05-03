تسلُم رؤساء الأقلام صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح في سراي جونية

تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيّون اليوم، صناديق الاقتراع من قائمقاميّة كسروان الفتوح في سراي جونية، في إطار التّحضيرات اللّوجستيّة لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة المقرّرة يوم غد الأحد في الرّابع من أيّار 2025، تحت إشراف القائمقام بالإنابة ستريدا نبهان والأجهزة الأمنيّة؛ لضمان سلامة العمليّة الانتخابيّة.
وشملت الصّناديق المستلزمات الضّروريّة، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستيّة، تمهيدًا لنقلها إلى مراكز الاقتراع في مختلف القرى الكسروانيّة. وتجري الاستعدادات النّهائيّة وسط إجراءات أمنيّة وانتشار لعناصر من الجيش وقوى الأمن الدّاخلي.
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