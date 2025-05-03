سويف ترأس قداس عيد الطوباوي الدويهي في إردة: نأمل أن تكون قداسته قريبة جدًا

احتفل رئيس أساقفه أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران ​يوسف سويف​، بالقداس الإلهي في كنيسة الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي الإهدني، في بلدة أرده في قضاء زغرتا، لمناسبة عيده.

وأشار في عظته، إلى أنّ "مراحل حياة البطريرك الدويهي كانت مشروع موت يومي ودائم، لأنّه من دون هذا الموت الدّائم لا حياة في المسيح. فالموت مع المسيح يصبح حياةً متجدّدةً في قلبي وفي كياني وعندها اكتشف دعوتي"، لافتًا إلى أنّ "البطريرك الدويهي بكهنوته وأسقفيّته وبطريركيّته كان يكتشف أنّ الرّب دعاه كي يكون مثله، أمّا الرّاعي الصّالح هو الكهنوت وهذه هي الأسقفيّة وخدمة الرب والكنيسة".

وركّز سويف على أنّ "الرّاعي الصّالح هو الّذي يحافظ على قطيعه ويحفظه، وأنّ مشروع الرّب يحوّل إنسانيّتنا إلى إنسانيّة ذات معنى وإلى كهنوت مثمر، ولا يعود كهنوتًا وظيفيًّا مبرمجًا على السّاعة. وهذا منطق يتنافى مع منطق الرّاعي الصّالح الّذي يعرف خرافه من صوتها، وهذا هو مشروعنا مع المسيح".

وأعرب عن أمله في أن "تكون قداسة الطوباوي الدويهي قريبة جدًّا، وأن نتعرّف عليه أكثر نحن في هذا الشّرق الّذي بحاجة أن يتمثّل في هذا الوجه الجديد، وأن يعطينا الرّب دائمًا رعاةً صالحين".