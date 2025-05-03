الجيش: توقيف 6 أشخاص لتورطهم بإشكال في صديقين و4 آخرين بجرم إطلاق نار في الدلهمية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 2/5/2025، على أثر إشكال تخلّله إطلاق نار أدّى إلى إصابة مواطنين في بلدة صديقين- صور، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديريّة المخابرات المواطنين: (ع. ع.)، (م. ع.)، (م. ه.)، (ح. ع.)، (م. ب.) و(ي. ع.)، لتورّطهم في الإشكال؛ وضبطت في حوزتهم أسلحةً وذخائر حربيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "دوريّة من مديريّة المخابرات أوقفت أيضًا في بلدة الدلهمية- الشوف، المواطنَين (ب. ح) و(ح. س) والفلسطنيَّين (ع. ا) و(ع. ع)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النّار من أسلحة حربيّة، وضبطت في حوزتهم أسلحةً وذخائر حربيّة"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".