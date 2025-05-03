وزير الصناعة: بدء استقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة UNDP

أعلن وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​، البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصّناعة، بمساعدة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP). وأكّد أنّها "الخطوة الأولى نحو: القضاء على الفساد، تسهيل معاملات القطاع الصّناعي، تحسين إنتاجيّة العمل الاداري ورقمنة الملفّات". ورابط تقديم الطّلبات هو: https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021.

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