وزيرة البيئة شاركت في الفعالية الإقليمية لمبادرة "Green Forward" في عمّان

شاركت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​ في الفعاليّة الإقليميّة لمبادرة "Green Forward" الّتي عُقدت في العاصمة الأردنيّة عمّان، بتنظيم من منظّمة "Expertise France" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الإقليميّة لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر والدّائري في منطقة جنوب المتوسط.

وقد أجرَت الزين على هامش الفعاليّة، سلسلة لقاءات ثنائيّة، أبرزها مع وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة، حيث جرى بحث بسبل التّعاون الثّنائي وتعزيز التّنسيق الإقليمي في القضايا البيئيّة المشتركة. كما التقت بالمدير العام للوكالة الفرنسيّة للخبرة الفنيّة الدّوليّة Jérémie Pellet وفريق عمله، حيث تمّ البحث في إمكانيّة التّعاون في مجال بعض الإصلاحات المزمع تنفيذها ضمن خطّة عمل الوزارة.

وخلال الجلسة المغلقة المخصّصة للحوار السّياساتي بهدف تحويل تنفيذ المشروع نحو احتياجات كل دولة، عرضت الزّين لخطّة عمل الوزارة من ناحية الإصلاحات البنيويّة والإصلاحات القطاعيّة، ولطبيعة التّحدّيات المرتبطة بالواقع اللّبناني وتقلُّص التّمويل الدّولي. كما شدّد على أنّ "الحرب الأخيرة على لبنان قد أثّرت بشكل عميق على قدرة الدّولة والمجتمع على إيلاء الأولويّة للتّحوّل الأخضر، في ظلّ أزمات اقتصاديّة وماليّة حادّة...".

شارك في الفعاليّة أكثر من 180 ممثّلًا عن الحكومات، المنظّمات الدّوليّة، القطاع الخاص، الجامعات، والمجتمع المدني.