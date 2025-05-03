شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: كلمة الرئيس باحتفالية عيد العمال رسالة دعم قوية للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمحافظة السويس، جاءت معبرة عن تقدير الدولة العميق لدور العمال الوطني، ورسالة دعم قوية للعمالة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن إعلان الرئيس تصديقه رسميًا على قانون العمل الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بأوضاع العمال وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة تشجع على الإنتاج وتحفظ الكرامة الإنسانية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويعزز من استقرار علاقات العمل، فضلًا عن تشجيعه للاستثمار من خلال توفير مناخ تشريعي مرن ومتوازن.

وثمن رئيس نقل النواب، توجيهات الرئيس السيسي بالدعم المستمر للعمالة المصرية، وخاصة غير المنتظمة، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

وتابع النائب علاء عابد، أن إشادة الرئيس بدور العمال في بناء الوطن وتأكيده أن العامل المصري هو الركيزة الحقيقية للتنمية، تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق الجمهورية الجديدة.