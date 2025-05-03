شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب المصرى الديمقراطى يهنئ خالد البلشى بعد انتخابه نقيبا للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص التهاني إلى الكاتب الصحفي والنقابي البارز خالد البلشي، بمناسبة فوزه بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية.

كما هنأ الحزب جموع الصحفيين الذين شاركوا في هذه الانتخابات، التي جسّدت مشهداً ديمقراطياً راقياً نأمل أن يكون نموذجاً يُحتذى به في سائر النقابات المهنية المصرية.

وتطلع الحزب في بيان له، إلى أن يكون استمرار خالد البلشي في موقعه دعماً حقيقياً لمسيرة الصحافة الحرة والمستقلة، وأن يوفَّق في تحقيق تطلعات الصحفيين نحو نقابة قوية تعبّر عنهم وتدافع عن حقوقهم في مواجهة التحديات الراهنة.