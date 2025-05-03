شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يهنئ الصحفيين بنجاح انتخابات النقابة وسط أجواء ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، بالتهنئة إلى جموع الصحفيين ونقابتهم بمناسبة نجاح انتخابات التجديد النصفي التي جرت في أجواء ديمقراطية ونزيهة، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة على مستوى الدولة.

وأشاد الحزب في بيان رسمي، اليوم السبت، بثقة الجمعية العمومية في اختيار النقيب خالد البلشي ومجلس النقابة، مؤكدًا أن هذه الثقة تأتي امتدادًا لما تعهد به البلشي من خدمة الصحافة والصحفيين، متمنيًا له التوفيق في أداء مهمته.

كما ثمّن الحزب أداء الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، الذي خاض المنافسة على مقعد النقيب، مشيرًا إلى أنه قدم حملة انتخابية واضحة الرؤية وملتزمة بقواعد التنافس الشريف، رغم عدم توفيقه.

واختتم البيان بتحية لنقابة الصحفيين باعتبارها أحد أعرق الكيانات المهنية في مصر، وهنّأ الدولة المصرية بنجاح هذا الاستحقاق النقابي الذي يعكس قوة مؤسساتها الديمقراطية.