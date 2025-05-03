شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن أزمة الرسوم القضائية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، مؤتمراً صحفياً، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

ويعقد المؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

ويشارك في المؤتمر عددًا من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

