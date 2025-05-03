شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: رسائل مهمة لدعم عمال مصر ومنظومة الإنتاج بكلمة الرئيس السيسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على دعم العمال المصريين، وكل ما يخص منظومة العمل وذلك لدفع عجلة الإنتاج فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من كم غير مسبوق من المشروعات القومية التى تساهم بقوة فى توطين الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية عيد العمال، والتصديق على قانون العمل رسالة واضحة للجميع بأن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم العمال المصريين بمختلف القطاعات والتوجهات للنهوض بالمنتج المصري وبوضع العامل المصري ايضا فى نفس الوقت.

وأشاد السعيد غنيم، بتوجيهات الرئيس بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، إضافة لتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، وأخيرا تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه المحاور الخمسة جميعها بمثابة استكمال لما بدأته الجمهورية الجديدة من دعم غير مسبوق لأوضاع العمال المصريين، وعلى وجه الخصوص العمالة المنزلة، لتوفير بيئة عمل آمنة، ومزيد من الدعم فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.