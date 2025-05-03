شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يمنح الراحل "جبالى" الرئيس السابق لاتحاد العمال وسام العمل من الطبقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

كرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السبت، عددًا من عمال مصر لجهودهم الجادة والمخلصة وبعض النماذج المشرفة والملهمة الذين أثروا الحياة النقابية العمالية في مصر، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.

ومنح الرئيس السيسي، وسام العمل من الطبقة الأولى إلى كل من المرحوم جبالي محمد جبالي عبد المغيث، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر السابق، وتسلمه نجله محمد جبالي محمد، والمرحوم خالد منير حسين الفقي منير خالد منير، وإبراهيم محمود إبراهيم العربي، ومحمد صلاح الدين إبراهيم الشرقاوي.

كما منح الرئيس السيسي، وسام العمل من الطبقة الثانية إلى كل من السيدة مهرائيل مجدي متري يوسف، ومصطفى محمود مصطفى الأفندي.

كما منح الرئيس السيسى، نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى آمال عبدالموجود عبدالحكم حسين، ومنح نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى محمد فهمي عبدالغفار السيد، ونوط الاستحقاق من الطبقة الثالثة إلى كل من سيد عفيفي حسين بحيري، وحنان بقطر خليل بقطر.

وفي لفتة طيبة من الرئيس السيسي قرر منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى نادية سليم ضو والدة رفيق ضو.