الجيش الباكستاني اعلن إجراء تجربة إطلاق ناجحة لنظام أسلحة صاروخية أرض-أرض

أعلن الجيش الباكستاني "إجراء تجربة إطلاق ناجحة لنظام أسلحة صاروخية أرض-أرض"، موضحا أن "هذا النظام الصاروخي الذي يبلغ مداه 450 كيلومترا، يطلق عليه اسم "نظام أسلحة عبدلي". وذكر الجيش الباكستاني في بيان "أجرت باكستان اليوم تجربة إطلاق ناجحة لنظام أسلحة عبدلي، وهو صاروخ أرض-أرض بمدى 450 كيلومترا". وأضاف البيان أن التدريب يهدف إلى ضمان "الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من المعايير الفنية الرئيسية بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم في االصاروخ وتعزيز خصائص المناورات".

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