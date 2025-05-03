وفاة 4 أطفال وإصابة 2 من عائلة واحدة إثر حريق ضخم في عمان

توفي 4 أطفال أشقاء وأصيب آخران من العائلة نفسها، جراء حريق شب داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.

واشار الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، الى ان "كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق شب داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا"، مضيفا أن "الحريق تسبب بوفاة 4 أطفال أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين (5 - 10) سنوات، إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، كما أصيب طفلان آخران من العائلة نفسها، يبلغان من العمر (2 - 3) سنوات، بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من الحريق".

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهما، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي، حيث ما تزال الإصابات قيد العلاج.