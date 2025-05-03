الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تفعيل صفارات الإنذار وفقًا للسّياسة المتّبعة".
وكان قد ذكر الجيش منذ بعض الوقت، أنّ "ملايين الإسرائيليّين في منطقة القدس يهرعون إلى الملاجئ، بعد إطلاق "الحوثيّين" صاروخًا من اليمن".
بدورها، أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى أنّ "الصّاروخ القادم من اليمن يستهدف القدس وتل أبيب الكبرى"، لافتةً إلى أنّ "صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب الضفة الغربية إثر إطلاق الصّاروخ".
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